الولايات المتحدة تتجاوز 26 ألف حالة مؤكدة بـ«جدرى القرود»

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز-فى بيان، اليوم الأحد- أن ذروة حالات الإصابة بلغت 5.139 فى ولاية كاليفورينا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التى سجلت إجمالى 3.984 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 2.572 حالة، وتلتها ولاية تكساس بإجمالى 2.410 حالة، وتلتها ولاية جورجيا بإجمالى 1.839 حالة.

وكان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا عن إجمالى توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدرى القردة، ذكر فيه أنه تم توزيع 873.552 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 عاما.