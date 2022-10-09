التشيك تحشد 320 جنديا لمراقبة الحدود مع سلوفاكيا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" اليوم الأحد، أن جنودًا من القوات البرية وأفراد الاحتياط سيتمركزون فى مناطق مورافيا الجنوبية جنوب شرقى البلاد، وزلين شرقى البلاد، ومورافيا-سيليزيا شمال شرقى البلاد.
وكانت التشيك قد أعادت الضوابط فى 27 معبرا حدوديا سابقا مع سلوفاكيا فى الـ 28 من شهر سبتمبر الماضى؛ ردًا على زيادة الهجرة غير القانونية، حيث إنه كان من المفترض فى الأصل أن تستمر حتى أمس السبت، غير أن الحكومة وافقت فى وقت سابق على تمديد تلك الضوابط لمدة 20 يومًا أخرى، أى حتى الـ 28 من شهر أكتوبر الجارى.
وتمكن ضباط الشرطة من رصد نحو 1700 مهاجر والقبض على ما يقرب من 50 مهربًا، منذ إعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود.
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