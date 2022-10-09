العالم اليوم - إنجاز غير مسبوق.. لاعبة مصرية تدخل قائمة "فوربس" للمؤثرين

انتم الان تتابعون خبر إنجاز غير مسبوق.. لاعبة مصرية تدخل قائمة "فوربس" للمؤثرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 07:21 مساءً - اختارت النسخة العربية من مجلة "فوربس" العالمية، المصرية دينا مشرف، كأول لاعبة تنس طاولة في الشرق الأوسط تنضم لقائمة أفضل شخصية مؤثرة تحت سن الـ 30 عاما، في إنجاز جديد للبطلة الملقبة بأيقونة الذهب المصري التي حازت على بطولة إفريقيا في سبتمبر الفائت.

ويقول الكابتن علاء مشرف، والد البطلة المصرية لموقع "دوت الخليج": "تلقينا الخبر عبر مكالمة هاتفية من الصين حيث تتواجد دينا حاليا للمشاركة في إحدى البطولات الكبرى، سعداء بهذا الإنجاز الكبير الذي يُكتب باسم مصر، وبالتكريم المستحق لها بعد جهد متواصل لسنوات عديدة".

ويكشف لاعب النادي الأهلي السابق في لموقع "دوت الخليج" سر تفوقها في تنس الطاولة منوها إلى مستواها الفني العالي نتيجة لخبرتها الواسعة عبر السنوات فضلا عن التزامها المستمر تجاه اللعبة عن طريق الاهتمام بالتدريبات والاحتكاك مع مدارس متنوعة واختيارها بعناية لكافة البطولات التي تشارك فيها بجانب طموحها الذي لا ينتهي.

أبرز ألقاب البطلة المصرية

فازت اللاعبة دينا مشرف بالعديد من الألقاب الهامة من أبرزها الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة فردي وفرق سيدات في دولة الجزائر الشهر الماضي.

أصبحت أول لاعبة تنس طاولة مصرية وعربية وإفريقية تصل إلى المركز 29 في التصنيف العالمي للعبة كما مُنحت وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حصدت المركز الأول في المنافسات الفردية للسيدات في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2018 وحققت اللقب على مستوى الفرق للسيدات في دورة الألعاب التي أقيمت العام الجاري.

قادت مصر للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو عام 2020 بعد فوزها على منتخب نيجيريا، وسبق وأن شاركت في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو عام 2016.

ويضيف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لموقع "دوت الخليج": "تحرص دينا على الإعداد النفسي الجيد قبل المباريات الصعبة وتكافح باستمرار من أجل الفوز والوصول إلى أهدافها، لا تتوقف عند الكبوات وتسعى لتجاوز العقبات والدخول في تحديات جديدة، حيث قررت في وقت مبكر الاحتراف بالخارج لتلعب في تركيا قبل أن تنتقل إلى ألمانيا ومنها إلى الدوري الفرنسي".

بطلة الدوري الفرنسي

وظهرت الفراشة المصرية العام الماضي في الملاعب الفرنسية بعد انضمامها إلى نادي "ميتز" لتنس الطاولة، وتمكنت من وضع بصمتها خلال فترة قصيرة ولفت الأنظار إليها نظرا لموهبتها الشديدة لتنجح بنهاية المطاف في حصد لقب الدوري الفرنسي لعام 2022 وسط محاولات الفريق لتجديد تعاقدها، وفقا لحديث والدها علاء مشرف لموقع "دوت الخليج".

ويردف مشرف لموقع "دوت الخليج": "يلعب الجهاز الفني دور كبير في إنجازات دينا، هناك تعاون مثمر على مدار عامين مع مدربها الشخصي الصيني يو دانغ وداخل المنتخب المصري يحرص الجميع على توفير المناخ المناسب لها وإسداء النصائح الهامة كما تستعين بخبراء أجانب في الجزء الخاص بالعقلية الرياضية والصفاء الذهني".

ويُشير الأب في حديثه إلى موقع "دوت الخليج" على مساندة العائلة للبطلة المصرية منذ دلفت إلى عالم تنس الطاولة في سن السابعة عندما التحقت بالنادي الأهلي المصري مؤكدا على دور والدتها في المتابعة الدائمة والذهاب رفقتها إلى التدريبات وتنظيم الوقت بين الرياضة والدراسة حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بمصر.

واستقبل معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، الإنجاز الجديد لدينا مشرف بسعادة غامرة قائلا لموقع "دوت الخليج": "هي لاعبة مثالية على المستوى الرياضي والإنساني، خير من يمثل الفتاة المصرية في المحافل الدولية، قدمت الكثير لمنتخب مصر بأداء فريد من نوعه، لا تكتفي بموهبتها فقط لكن تعمل على تطوير مستواها دون كلل أو ملل".

رسالة من رئيس الاتحاد

ويوجه عاشور رسالة إلى البطلة المصرية عبر تصريحاته لموقع "دوت الخليج" قائلا: "نشعر بفخر شديد تجاه خطواتك الرائعة في رياضة تنس الطاولة ورفع علم مصر عاليا في جميع دول العالم، شرف كبير أن تخرج من مصر لاعبة بحجمك تصل إلى مكانة غير مسبوقة عربيا وإفريقيا".

ويؤكد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة على إقامة احتفالية قريبة من أجل تكريم دينا مشرف على إنجازاتها بجانب أفراد المنتخب القومي عقب عودتهم من الصين بعد تحقيق ميداليات عديدة لمصر في الآونة الأخيرة مشيرا إلى سعي الاتحاد لمساندة جميع المواهب في أنحاء الدولة.