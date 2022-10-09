بومبيو يصف تصريحات بايدن حول نهاية العالم بـ «المتهورة»

وقال بومبيو -فى تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن تعليقات بايدن تُظهر "واحدة من أعظم إخفاقات السياسة الخارجية فى العقد الماضى"، فيما وصفه بـ "الفشل فى ردع أى عمل عدوانى من جانب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
وأضاف بومبيو، الذى خدم فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب: "عندما تسمع الرئيس يتحدث عن نهاية العالم كفكرة عشوائية وفى حملة لجمع التبرعات، فإن هذا يمثل مخاطرة رهيبة للشعب الأمريكى، يجب أن يتحدث إلينا بطريقة جادة".
وتابع أنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن "توضح تمامًا لفلاديمير بوتين أن تكلفة استخدامه لسلاح نووى سيقابلها رد ليس فقط من الولايات المتحدة وأوروبا بل العالم بأسره".
يذكر أن بايدن قال، فى حفل لجمع التبرعات بمدينة نيويورك، الأسبوع الماضى- إن بلاده "لم تواجه احتمال حدوث نهاية العالم منذ كينيدى وأزمة الصواريخ الكوبية"، مضيفًا أن بوتين "لم يكن يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو بيولوجية أو أسلحة كيميائية".
من جهة أخرى، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة والسعودية ينبغى أن تحافظا على "العلاقة الأمنية الهامة والعميقة".
وأوضح بومبيو، أن السعودية شريك أمنى هام للولايات المتحدة، وينبغى أن يستمر هذا الأمر خلال إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، مضيفا: "وضع الشعب الأمريكى كأولوية، يعنى علاقة أمنية قوية وعميقة مع المملكة العربية السعودية تمامًا كما نفعل منذ عقود".
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