محطات وقود فرنسية تواجه مشكلات فى الإمدادات بسبب الإضرابات

جدة - نرمين السيد - ويواجه الفرنسيون نقصا فى الوقود فى العديد من محطاتها، أدى إلى تذمر عدد كبير منهم، جراء إضراب يقوم به عمال المصفاة التابعة لشركة "توتال" الفرنسية.

وحسب وزارة تحول الطاقة، أدى الإضراب إلى أن تواجه 20.7% من محطات الخدمة صعوبات فيما يتعلق بمنتج واحد على الأقل أمس السبت، مقارنة بـ19% يوم الجمعة.

طالب الرئيس الفرنسى، ايمانويل ماكرون مواطنيه الغاضبين بسبب أزمة نقص الوقود بأن يتحلوا بالهدوء، مؤكدا أنه يتفهم قلقهم بخصوص تلك الأزمة.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع "فرانس 24"، أكد ماكرون تفهمه حالة القلق التى تنتاب المواطنين بسبب نقص الوقود الذى تسبب فيه إضراب عمال شركة "توتال" الفرنسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفى فى ختام قمة براج: "أتفهم القلق الذى ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود، وأريد من هنا أن أبعث رسائل أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلى بالمسؤولية".