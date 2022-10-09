الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات جديدة بهدف معالجة عجز الميزانية

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تقرير فيديو يوضح خطة الحكومة البريطانية لمعالجة عجز الميزانية إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية البريطانية.







وأكد التقرير، أن رئيسة الحكومة البريطانية أصدرت قرارها للوزراء بخفض عدد الوكلات الحكومية التى تنفق أكثر من 220 مليار جنيه استرليني سنويًا والتى توظف أكثر من 300 ألف شخص، وكذلك دمج أو إغلاق بعض الهيئات التى قد يقوم بدورها القطاع الخاص.

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