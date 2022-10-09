اليابان وماليزيا تتعهدان بالتعاون فى التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى -فى تصريحات صحفية خلال تواجده فى كوالالمبور، بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن "إطلاق الصواريخ الباليستية المتكرر من قبل كوريا الشمالية تسبب فى تهديد خطير ووشيك لأمن اليابان والمنطقة"، مشيرا إلى أن يعد بمثابة تحد واضح وخطير للمجتمع الدولى.

واتفق هاياشى مع نظيره الماليزى سيف الدين عبد الله، على تعزيز التبادل بين البلدين وسط مؤشرات على انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ترفع اليابان الحد الأقصى البالغ 50 ألف وافد يوميا من الخارج على أن تستأنف الرحلات الفردية بدون تأشيرة إلى البلاد من الثلاثاء المقبل.

ودعا وزير الخارجية اليابانى، لدعم تحقيق منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة، معربا عن معارضته الشديدة لأى محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن فى المنطقة.

ويعود هاياشى غدا الاثنين من رحلته التى استغرقت 4 أيام والتى زار فيها سنغافورة أيضا لتعزيز العلاقات قبل الذكرى ال 50 لبدء العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.