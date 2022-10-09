حرب باردة.. احترافية روسيا تزيد أزمة الطاقة ومعاناة الأوروبيين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن المشهد العالمى من البداية يدل على أن هناك حرب باردة تدور بين روسيا من جهة، وأمريكا ودول أوروبا من جهة أخرى، وهناك شد وجذب بين الطرفين من خلال إجراءات وقرارات متبادلة، يحاول كل طرف تحقيق مصلحته من خلالها.





حرب باردة

وأضاف الدكتور رمضان أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن الموقف الحالى للمشهد من خلال التقييم المحايد يوضح أن هناك حرب عسكرية بين روسيا وأوكرانيا التى يساندها الغرب بكل قوة، وتلك الحرب لم يتم حسمها حتى الآن.

وأشار أستاذ هندسة البترول، إلى أن هناك حرب أخرى من نوع جديد، تديرها روسيا باحترافية شديدة، وهى الحرب الجيواقتصادية، وهى الحرب التى تستخدم فيها الدول أسلحة غير تقليدية، تتمثل فى التحكم فى الأسواق العالمية، من خلال إنتاج وتسويق وتسعير بعض المنتجات الحساسة، والتى يأتى على رأسها بالطبع النفط والغاز.

الحرب الجيواقتصادية

وأكد الدكتور رمضان أبو العلا، أن روسيا تستخدم سلاح الحرب الجيواقتصادية والنفط والغاز باحترافية شديدة، موضحًا أنه بعد قرار الاتحاد الأوروبى بتحديد سقف سعر النفط والغاز، استطاعت روسيا احتواء الـ23 دولة المصدرة للنفط والغاز "أوبك+"، وتم إصدار قرارين متتاليين فى منتهى القوة، الأول تخفيض الإنتاج 100 ألف برميل يوميًا، وأعقبه مؤخرًا تخفيض الإنتاج 2 مليون برميل يوميًا.

وأضاف، أن قرار "أوبك بلس" أثار بالطبع حفيظة الولايات المتحدة والدول الغربية لأن هذا القرار قضى تمامًا على السوق الموازية التى كانت تطمع أوروبا فى توفير احتياجاتها من خلالها، موضحًا أن هذه السوق الموازية كانت ستتمثل في سوق شرق آسيا وغيرها، إلا أن تخفيض الإنتاج الآخير قضى على احتمالات هذه السوق الموازية.

أزمة الطاقة تزيد معاناة الأوروبيين

وأكد المتخصص في الطاقة، أن المعاناة الأوروبية ستتزايد، ولم تفلح محاولات وإجراءات القارة العجوز حتى الآن، لافتًا إلى أن ألمانيا أعلنت أنها ستستخدم الفحم رغم أضراره البيئية الجسيمة، كما قررت فرنسا العودة لاستخدام المحطات النووية، ومع ذلك لم تفلح تلك القرارات.

وأوضح أن أوروبا تحتاج يوميًا إلى 5 مليون برميل من النفط، وعدم توفيرهم سواء من روسيا أو السوق الموازية، سيضع أوروبا فى مأزق شديد، لافتًا إلى أن هناك شرخ كبير بين الدول الأوروبية، لأنه لم يتم التعرف على المتسبب فى ضرب خط الغاز الروسى "نورد ستريم 1، و2" حتى الآن، فى حين أن المستفيد الوحيد من هذا التخريب هى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لكن أوروبا كانت تعتمد على هذا الخط اعتماد كبير جدًا.

ضرب خطوط الغاز

وأشار إلى أن هناك حرب شديدة جدًا بين الطرفين "روسيا والغرب" بعد ضرب خطوط الغاز وضرب جسر القرم، مضيفًا أن المواطن الأوروبى اعتاد على حياة بقدر معين من الرفاهية، ولن يستطيع التعايش مع الموقف الجديد.

وتوقع أستاذ هندسة الطاقة، استقالة بعض الحكومات الأوروبية قريبًا نتيجة عجزها عن توفير احتياجات الشعوب الأوروبية، معتبرًا أن تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن اعتماد فرنسا على نفسها وتوفير استخدام الطاقة هى تصريحات عنترية، معللاً ذلك بأن المواطن الأوروبى لن يتحمل المزيد من المعاناة.

وأشار الدكتور رمضان أبو العلا، إلى أنه أصبح لزامًا على هذه الدول الأوروبية سرعة التحرك لإيجاد مصادر طاقة بديلة، موضحًا أن مصر يمكنها توفر قدر لا بأس به من احتياجات الأوروبيين من الطاقة من خلال منتدى شرق المتوسط، ومحطات الإسالة فى إدكو ودمياط، وكذلك الجزائر والنرويج، ويجب على الدول الأوروبية أن تتجه إلى هذه الأماكن