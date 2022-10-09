العالم اليوم - "مرافق" السعودية تحدد النطاق السعري للسهم في طرح أولي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 05:20 مساءً - قال بنك إتش.إس.بي.سي الأحد إن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) السعودية حددت النطاق السعري للسهم في طرح عام أولي محتمل عند ما بين 41 و46 ريالا (10.91-12.24 دولار) للسهم.

وأضاف البنك في إفصاح للبورصة أنه والرياض كابيتال هما المستشاران الماليان والمنسقان الدوليان ومديرا الدفاتر في الطرح، الذي بدأ بناء سجل أوامره لإدراج 30 بالمئة تقريبا من أسهم الشركة.

وتعتزم مرافق، التي تسعى للإدراج في البورصة السعودية (تداول)، بيع 29.24 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر، هو ما يزيد قليلا على 73 مليون سهم، من خلال بيع أسهم مستثمرين يمتلكون حصة قدرها خمسة بالمئة أو أكثر.

وهؤلاء المساهمون "الكبار" هم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة النفط العملاقة أرامكو من خلال شركتها التابعة أرامكو السعودية للطاقة (سابكو) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي تمتلك أرامكو فيها حصة تبلغ 70 بالمئة. وتملك كل شركة من الأربع 24.81 بالمئة.

وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم في الطرح بعد استكمال بناء سجل الأوامر الجمعة. وتمتد فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد من 26 إلى 29 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في الثاني من نوفمبر.

وتقوم الرياض كابيتال أيضا بدور متعهد الاكتتاب. ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني والبنك الأهلي السعودي هي البنوك المتلقية للاكتتاب.

وتأسست مرافق عام 2000 لتقديم خدمات متكاملة لمدينتي يتبع والجبيل الصناعيتين.