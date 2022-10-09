العالم اليوم - تركيا تتوقع انتعاش السياحة بالشتاء مع ارتفاع الأسعار بأوروبا

انتم الان تتابعون خبر تركيا تتوقع انتعاش السياحة بالشتاء مع ارتفاع الأسعار بأوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 05:20 مساءً - تتوقع شركات السفر التركية انتعاشا في أعداد السياح الأوروبيين في الأشهر المقبلة بعد تخلصهم من قيود وباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال سيم بولات أوغلو ، المتحدث باسم رابطة مشغلي السفر في تركيا: "نتوقع هذا الشتاء عددا أكبر من السياح مقارنة بالسنوات السابقة".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "خلال الوباء، لم يكن بإمكان الناس الذهاب في إجازة لفترة طويلة.. الآن بعد رفع قيود السفر، سيشعر العديد من السائحين وكأنهم تحرروا من القيود".

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا أيضا إلى زيادة الحجوزات خلال فصل الشتاء، لا سيما بالنسبة للسكن الذي يكلف أقل، على حد قوله.

وقال علي أوناران ، رئيس شركة برونتوتور لتنظيم الرحلات السياحية: "من الإيجابي لقطاع السياحة أن يفضل السياح الأوروبيون - وخاصة المتقاعدين - إجازات طويلة في تركيا خلال أشهر الشتاء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي".

وأشار إلى أن بياناته تظهر أن الطلب مرتفع بشكل خاص "من دول مثل ألمانيا وإنجلترا وهولندا".

وأضاف أوناران أنه من المشجع أن يحجز المزيد من الناس عطلاتهم خلال فترة الشتاء على الرغم من التضخم العالمي. وقال "هناك تطورات مثل ارتفاع تكاليف الوقود ونفقات الطاقة وأزمات الغذاء والتي تؤثر على أسعار التذاكر والفنادق وبالتالي على ميزانية السفر العامة للناس".

على الرغم من هذه العوامل، كانت الحجوزات متوافقة مع توقعات منظمي الرحلات السياحية. قد يكون الحافز الآخر للناس للتوجه إلى تركيا في عطلاتهم هو ضعف الليرة التركية، والذي أدى إلى ارتفاع التضخم، وفقا لبولات أوغلو.

بالنسبة للسياح، قال إن حجز عطلة في فندق خمس نجوم في تركيا يكلف حاليا أقل من قضاء الوقت في أوروبا.

جاء المزيد من السياح إلى تركيا من الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام أكثر من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وزار نحو 29.3 مليون سائح البلاد بين يناير وأغسطس، بزيادة 108 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وجاء النصيب الأكبر من ألمانيا، وهو ما يمثل حوالي 3.9 مليون مسافر.