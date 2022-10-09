اليمن: مليشيا الحوثى ترفض كل الدعوات لقبول الهدنة

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن أبو زرعة المحرمى، اليوم الأحد، أن مليشيات الحوثى الانقلابية ترفض كل الدعوات المحلية، والإقليمية، والدولية للتجاوب وقبول الهدنة.





وأشاد المسؤول اليمنى، خلال لقائه مع القائم بأعمال السفير اليابانى لدى اليمن كازوهيرو هيجاشى، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، بالدور الإيجابى للمجلس الرئاسى بقيادة الدكتور رشاد العليمى، والحكومة اليمنية، للتجاوب مع المجتمع الدولى بقبول الهدنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى.

وقال المحرمى "نحن مع السلام ولن نسمح لجماعات انقلابية أن تتحكم فى مصير الشعب اليمنى".

وأشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسى، بالدعم اليابانى للشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسى والموقف الواضح من جماعة الحوثى الانقلابية، متطلعا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين لخدمة المصالح المشتركة، منوها بإمكانية أن تلعب اليابان دورا كبيرا ومميزا فى إعادة إعمار اليمن.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفير اليابانى، دعم الحكومة اليابانية للمجلس الرئاسى وإحلال السلام، مشيدا بالموقف الرسمى للمجلس الرئاسى بقبول الهدنة، وعبر عن استعداد الحكومة اليابانية تقديم الدعم لليمن على مختلف المستويات وخصوصا فى الجانب الإنساني، وتأهيل الكادر اليمنى فى مختلف المجالات الحيوية والخدمية، مشيرا إلى أن ميناء عدن سينال الحظ الأوفر من تلك المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.