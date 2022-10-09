لبنان يسجل أول إصابة بمرض الكوليرا منذ 1993

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 9 أكتوبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة إصابة بمرض الكوليرا لمنذ عام 1993، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وجاء في البيان الصادر عن الصحة اللبنانية: " تم تسجيل اول اصابة بالكوليرا، في 5 تشرين الأول، في لبنان في محافظة عكار. وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى، وتجدر الاشارة الى ان هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993"، وفقا للوكالة.

وعقد وزير الصحة اللبناني اجتماعا بحضور عدد من المنظمات الدولية والجهات المعنية بالقطاع الصحي في لبنان لمناقشة هذا التطور.

وعرضت وزارة الصحة اللبنانية خطتها للاستجابة للحالات المصابة بمرض الكوليرا وقد شملت خطوات عدة لرصد الجرثومة والتعامل معها طبيا.

سي ان ان