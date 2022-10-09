الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - واندلعت مواجهات خلال اقتحام الاحتلال للمخيم، دون أن يبلغ عن إصابات. وقال مصدر أمنى، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من سكان مخيم "الدهيشة" خلال مروره بحاجز "الكونتينر" العسكرى شمال شرق بيت لحم، فيما تم اعتقال شاب آخر لدى مروره بحاجز "بيت إيل" العسكرى، قرب رام الله.

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