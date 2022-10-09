بوتين: مستعدون للمساهمة فى حل مشاكل الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين - فى خطاب عبر الفيديو بمناسبة يوم عمال الزراعة والصناعة التحويلية- "نحن نلبى بشكل كامل الطلب المحلى على المنتجات الأساسية والرئيسية ونوفر أمنا غذائيا موثوقا به، وكذلك نحن نبنى إمكاناتنا التصديرية"، مؤكدا استعداد روسيا للمساهمة فى التغلب على تحديات الغذاء العالمية وتقديم المساعدة اللازمة للدول النامية الأشد فقرا.

على صعيد آخر، اتهم مدير القسم الثانى لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسى بوليشوك، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا فى تجنيد المرتزقة الأجانب.

وقال بوليشوك، إن الولايات المتحدة فى الواقع، تواصل ضخ الأسلحة الثقيلة بشكل مكثف فى نظام كييف وتزودها ببيانات استخباراتية من العديد من الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية وتساعد فى تجنيد مرتزقة أجانب وتقدم توجيهات بشأن مسار العمليات القتالية.

وأضاف أن كل هذا يحول واشنطن إلى مشارك فى الصراع، قائلا إن خبراء غربيين يعتقدون بأن "الولايات المتحدة تشن حربا بالوكالة ضد روسيا فى أوكرانيا".