وزير خارجية اليونان: القاهرة وأثينا جسر فوق مياه مضطربة بين دول العالم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، على التعاون المثمر بين مصر واليونان ودور البلدين فى الربط بين دول العالم شرقًا وغربًا، قائلاً إن "القاهرة وأثينا جسر فوق مياه مضطربة بين العالم العربى وأوروبا وبين إفريقيا وأوروبا".





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" فى بث مباشر، منذ قليل. ومن جانبه، قال الوزير سامح شكرى: "استعرضنا الوضع الاقتصادى الدولى الصعب، خاصة كل ما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة".

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