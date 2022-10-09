أوكرانيا توجه نداء عاجلا إلى الغرب

وكتب كوليبا تغريده عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوى وصاروخية أكثر حداثة لإنقاذ حياة الأبرياء، مشيرًا إلى الهجمات الروسية الأخيرة على مدينة "زابوريجيا" الجنوبية.
وأضاف كوليبا: أن "روسيا تواصل الهجمات الصاروخية ضد المدنيين فى زابوريجيا، وكان آخرها شن 12 غارة على مناطق سكنية خلال الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا فضلا عن اصابة العديد. نحن بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوية وصاروخية أكثر حداثة لإنقاذ حياة الأبرياء. إننى أحث الشركاء على تسريع عمليات التسليم".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا. وشدد على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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