تونس تحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - تمكنت وحدات تابعة للحرس البحرى بمدينة "بنزرت" التونسية، اليوم الأحد، من إحباط 3 محاولات هجرة غير شرعية عبر سواحل منطقة "سجنان"، والتحفظ على 19 شخصا جميعهم يحملون الجنسية التونسية.





وذكرت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس البحرى فى بنزرت، ألقت القبض على العناصر الـ19 على متن مركبين فى المنطقة البحرية الواقعة بين شاطئ "لوكا" ومنطقة "جالطة" البحرية. كما تمكنت الوحدات الأمنية أثناء قيامها بعمليات تمشيط للسواحل التونسية، من حجز مركب بمنطقة "زيلية" كان يقوم أصحابها بتجهيزها للقيام بعمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

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