الكرملين: أمريكا تتلاعب باحتياطياتها النفطية و«اللعبة» لن تحقق أى نتيجة

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين الروسى، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتلاعب باحتياطياتها النفطية، مؤكدة أن تحقق هذه "اللعبة" لن تحقق أى نتيجة إيجابية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب التقارير، أشاد الكرملين بمجموعة "أوبك بلس"، نظرًا لجهودها فى مواجهة ما وصفه بالفوضى التى تبثها الولايات المتحدة فى أسواق الطاقة العالمية. وفى هذا الصدد، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إنه من الرائع أن "يتصدى هذا العمل المتوازن الرصين المدروس من جانب الدول التى تتخذ موقفًا مسؤولاً داخل أوبك لتصرفات الولايات المتحدة". وأضاف بيسكوف أن "هذا على الأقل يتصدى للفوضى التى يسببها الأمريكيون".

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