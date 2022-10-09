ارتفاع عدد قتلى الانهيار الجليدى بـ الهند إلى 27 شخصا

جدة - نرمين السيد - انتشلت فرق الإغاثة، اليوم الأحد، عشر جثث جديدة لمجموعة من المتسلقين جراء انهيار جليدى شمال الهند، لتستمر عمليات البحث والإنقاذ لليوم السادس تواليا فى موقع الانهيار الجليدى بالقرب من قمة "دروبادى كا داندا 2".





ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية عن معهد "نهرو" لتسلق الجبال فى الهند قوله، إنه تم حتى الآن انتشال 27 جثة، تم إحضار 21 منها إلى منطقة "أوتاركاشى" لتسليمها إلى أسرهم. وأشار المعهد إلى أنه تم التعرف على جميع الجثث التى تم إحضارها إلى "أوتاركشى" بولاية "أوتاراخند" شمالى البلاد، بينما ما يزال اثنان من المتسلقين فى عداد المفقودين. وكانت السلطات الهندية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضى، فقدان 29 من متسلقى الجبال بينهم 27 متدربا ومدربان اثنان، كانوا فى دورة تدريبية تابعة لمعهد "نهرو"، جراء انهيار جليدى عند قمة "دروبادى كا داندا 2" على ارتفاع 17 ألف قدم.

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