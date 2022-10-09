الأزمات تحاصر الاقتصاد البريطانى.. وتوقعات بزيادة العجز المالى

جدة - نرمين السيد - خفض النظرة المستقبلية

ووفقًا لتقرير أذاعته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فإن خطة النمو التى أعلنتها الحكومة البريطانية جعلت وكالة "فيتش" تتوقع زيادة كبيرة فى العجز المالى على المدى المتوسط، الأمر الذى دفع وكالتى "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" إلى خفض النظرة المستقبلية للملكة المتحدة من نظرة مستقرة إلى سلبية، وتثبيت التصنيف الائتمانى لبريطانيا عند "AA".

ارتفاع تكلفة الطاقة والركود

وبحسب التقرير، فقد أدى التقلب الأخير فى الجنيه الإسترلينى الذى سجل انخفاضًا قياسيًا أمام الدولار الأسبوع الماضى، إلى حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والأسر التى تواجه ارتفاع تكلفة الطاقة والاقتراض.

وفى الوقت ذاته، يقف قطاع التصنيع فى المملكة المتحدة على شفا الركود بعدما انكمش الإنتاج للشهر الثالث على التوالى فى سبتمبر الماضى، وتقلصت طلبات التصدير الجديدة بأسرع ما يمكن منذ مايو 2020، مع انخفاض الطلب من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبى.

بريطانيا تواجه خطر الشتاء

ومن جانبها، حذرت هيئة تنظيم الطاقة فى بريطانيا من أن البلاد تواجه خطرًا كبيرًا، يتمثل فى النقص المحتمل للغاز الطبيعى خلال شتاء العام الحالى، ويمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ حول إمدادات الغاز عندما يتعذر على الموردين توصيل الغاز بأمان إلى المنازل والشركات فى البلاد.

ووفقًا لتقرير "إكسترا نيوز"، تكشف لاستطلاع أجرته مؤسسة "بابرين سيست تراست" أن الشباب البريطانى يعيش حالة قلق كبير إزاء احتمال عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الأغذية هذا الشتاء، فى حين يخطط العديد منهم للتوقف عن الدراسة بغرض العمل، بينما بدأ البعض يفوتون وجبات لخفض الإنفاق، كما أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف تشغيل التدفئة أو حتى التنقل للوصول للعمل.

يؤكد تقرير لوكالة "بلومبرج"، أنه بعد أول شهر لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، تم تسجيل خسارة تجاوزت 300 مليار جنيه استرلينى من القيمة المجمعة لأسواق الأسهم والسندات فى البلاد.