العالم اليوم - السعودية.. توقيع عقدين بـ170 مليون دولار لتطوير ميناء جدة

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. توقيع عقدين بـ170 مليون دولار لتطوير ميناء جدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عقدين مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية، وشركة المشروعات للخدمات البحرية، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال (170.30 مليون دولار) بغرض تعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العقد الأول مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية، يهدف إلى ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجستية رائدة، من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ 24 ألف حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وبحسب بيان الشركة، يهدف العقد الثاني مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، إلى إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 متراً للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة، وذلك بهدف إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة، وتعزز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.

وذكر البيان أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المرتبة الثامنة عالميا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشر في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021، الصادر عن البنك الدولي.