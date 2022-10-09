ترامب يهاجم بايدن من جديد.. ماذا قال؟

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب متحدثا أمام حشد من أنصاره فى ولاية نيفادا: "يجب أن نطالب بإجراء مفاوضات فورا من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للحرب فى أوكرانيا، وإلا سننتهى إلى الحرب العالمية الثالثة".
وأضاف: "لن يبقى هناك شيء من كوكبنا، وكل ذلك لأن الأشخاص الأغبياء ليس لديهم أدنى فكرة عن الموضوع.. إنهم لا يفهمون قوة النووى".
وهاجم ترامب الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن بسبب "استخفافه" باحتمال نشوب صراع نووى مع روسيا.
وقال: "لدينا رئيس يعانى من التدهور الإدراكى وليست لديه قدرة على قيادة البلد، ويتحدث الآن باستخفاف عن حرب نووية مع روسيا، ما سيعنى حربا عالمية ثالثة ستكون أكثر تدميرا من الحروب العالمية الأخرى".
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