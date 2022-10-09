13 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية تغادر موانئ أوكرانيا

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية- فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن من بين تلك السفن، حملت السفينة "ARGONAUT" ما يقرب من 71 ألف طن من القمح لإندونيسيا، والسفينة "ALI A" كانت مُحملة بـ 7 آلاف طن من القمح للبنان، والسفينة "MEHVET BEY" كانت محملة بنحو 8 آلاف طن من فول الصويا لمصر.
وأضافت الوزارة "رحلت 305 سفن منذ إبرام اتفاقية حبوب البحر الأسود مع روسيا، محملة بـ 6.8 مليون طن من المحاصيل الزراعية المنتجة فى أوكرانيا إلى دول إفريقية وآسيوية وأوروبية".
ووُقعت اتفاقية "حبوب البحر الأسود"، فى 22 يوليو الماضي، بين العديد من الأطراف الدولية بهدف رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا فى تصدير الحبوب الأوكرانية، ويشمل الاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، بينما غادرت أول سفينة تحمل شحنة من المنتجات الغذائية الأوكرانية ميناء "أوديسا"، فى الأول من أغسطس الماضى.
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