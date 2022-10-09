عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب
المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية فى المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته برفقة حاخامات قدموا لهم شروحات عن الهيكل المزعوم.
وتأتى اقتحامات المستوطنين فى ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال "عيد العُرش" اليهودى، فى أكتوبر الجارى.
وأطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والرباط فى المسجد الأقصى، فى الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من الشهر الجارى.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، تزداد شراستها فى المناسبة الخاصة بدولة الاحتلال، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه.
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