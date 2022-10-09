الرئيس الأوكرانى: ستتم محاسبة من يقف وراء قصف زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه حتى صباح اليوم الأحد، تأكدت معلومات بشأن مقتل 12 شخصا وإصابة 49 آخرين، من بينهم ستة أطفال نتيجة القصف الليلى على مدينة زابوريجيا، مؤكدا أنه ستتم محاسبة أولئك الذين أصدروا الأمر بتنفيذ هذه الضربات ومنفذيها.





وأضاف زيلينسكى - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- "أنها زابوريجيا مرة أخرى، حيث يتم توجيه الضربات القاسية صوب الأشخاص المسالمين مرة أخرى، وعلى المبانى السكنية فى منتصف الليل تماما. ومن المعروف بالفعل أن حوالى 12 شخصا قتلوا، فيما يوجد 49 ضحية فى المستشفى بينهم 6 أطفال، بدءا من الذى أصدر هذا الأمر إلى كل من نفذه سيتحملون المسؤولية بالتأكيد أمام القانون وأمام الشعب". وكانت الطائرات الحربية الروسية قد أطلقت 12 صاروخا على زابوريجيا، وتضرر ما يقرب من 20 أسرة ونحو 50 مبنى سكني، فضلا عن أربعة مرافق تعليمية فى الهجوم.

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