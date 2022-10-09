وأضاف أن هذا العام سيكون الاحتفال بالنسخة العاشرة خلال الفترة ما بين 13 و 20 أكتوبر، بمعهد ثربانتس بالدقى بينما تقام النسخة الثانية فى الإسكندرية فى خلال الفترة ما بين 17 و27 أكتوبر فى مركز الجيزويت الثقافي، موضحا أن هذا العرض الثقافى موجه بشكل رئيسى لطلاب اللغات البرتغالية والإسبانية فى الجامعات المصرية، وكذلك عشاق السينما وأن الدخول مجانا لجميع العروض.
ويعد مهرجان أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية فى القاهرة هو حدث ثقافى سنوى يقام فى مصر و يجمع سفارات الدولالإيبروأمريكية. هدفه الرئيسى هو نشر تنوع الإنتاج السينمائى باللغتين الإسبانية والبرتغالية وهو مصمم خصيصًاللطلاب الشباب فى الجامعات المصرية والجمهور المهتم بثقافات الدول المشاركة.
كذلك يهدف البرنامج إلى إتاحة قنوات أكثر من التواصل مع الجمهور المصرى لكى يتمتع بثراء الثقافة الإيبيرو أمريكية. إن البرنامج مصمم بشكل رئيسى نتيجة تزايد عدد متعلمى اللغة الإسبانية والبرتغالية فى جميع أنحاء مصر وكذلك منأجل إستيعاب الجمهور العام الذين يتوقون إلى معرفة المزيد عن تلك البلدان.
فى إطار هذا العرض الثقافي، سيتم تقديم أفلام وثائقية من مواضيع متنوعة تشكل جزءًا من الجوهر الثقافى لكل دولةمشاركة وتمثل صناعة ثقافية تتميز بالترابط و القوة وجميع الأفلام المعروضة يصاحبها ترجمة إلى الإنجليزية أوالعربية كما تم تصميم الغلاف والمواد الترويجية الخاصة بالمهرجان من قبل الفنانة المصرية الشابة سامية الخضري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير إسبانيا: انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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