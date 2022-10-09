العالم اليوم - وزير بريطاني: قطع الكهرباء في الشتاء "مستبعد جدا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - قال وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية، ناظم الزهاوي، الأحد، إنه من "المستبعد جدا" أن تشهد بريطانيا انقطاعات مقررة سلفا في التيار الكهربائي خلال الشتاء، تعقيبا منه على تحذير من الشبكة الوطنية من أن البلاد قد تواجه انقطاعات للتيار إذا لم تستطع استيراد ما يكفي من الطاقة.

وقال الزهاوي لشبكة سكاي نيوز: "هذا مستبعد جدا، لكن الواقع هو أننا نخطط لكافة السيناريوهات. وكل ما يمكنني قوله هو إن لدينا مخزونا احتياطيا... ولذلك فأنا واثق من أنه عندما يأتي عيد الميلاد ويحل الطقس البارد، سنظل على أرضية صلبة".

كان تقرير صدر الخميس عن الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية، حذر من إمكانية قطع التيار الكهربائي لثلاث ساعات متتالية في الشتاء، وذلك في أسوأ سيناريو لتوقف واردات الغاز من أوروبا مع إنتاج محلي غير كاف.

ولا تزال البلاد تتذكر أيام التقنين والأعطال والمرسوم الذي قيد استهلاك الشركات للكهرباء بثلاثة أيام في الأسبوع وسط إضراب عمال المناجم في السبعينات.

وفي سياق طمأنة البريطانيين، قال وزير الدولة لشؤون المناخ غراهام ستيوارت الجمعة "كل شيء سيكون على ما يرام، لكننا نستعد لكل الاحتمالات".

وردا على سؤال لمعرفة ما إذا يتعين حث البريطانيين على التقشف في استهلاك الطاقة، قال إن الحكومة "لا تبعث بهذه الرسالة".

وقال ستيوارت في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "نحن في وضع جيد مقارنة مع جيراننا الأوروبيين الآخرين. لا نعتمد على الغاز الروسي.. والمملكة المتحدة تنتج ما يقارب نصف استهلاكها من الغاز"، وهي تصريحات مماثلة لتلك التي أدلت بها رئيسة الحكومة في قمة براغ الخميس.