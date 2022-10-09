انقطاع الكهرباء يهدد بريطانيا وفرنسا.. أزمة الطاقة تتوغل فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تحذر من انقطاع الكهرباء فى المنازل لمدة 3 ساعات هذا الشتاء، حيث صرحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بأن حكومتها تعمل مع الشركات لتفادى خطر انقطاع الكهرباء.
فيما اصطفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود فى باريس بسبب نقص الإمدادات، كما أطلقت فرنسا خطة خفض الإضاءة بالأماكن العامة.
وتستعد بولندا لوضع حد أقصى لأسعار الكهرباء وفرض ضريبة على المبيعات. كما أعلنت أيرلندا أن نقص الكهرباء سيستمر حتى عام 2023.
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