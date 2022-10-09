العالم اليوم - للمرة الثانية.. فيرستابن بطلا للعالم بالفورمولا 1

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثانية.. فيرستابن بطلا للعالم بالفورمولا 1 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 11:20 صباحاً - فاز الهولندي ماكس فرستابن بسباق جائزة اليابان الكبرى مع رد بول، الأحد، والذي توقف لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار، ليتوج بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثانية، بفضل عقوبة طالت شارل لوكلير سائق فيراري.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني أمام سيرخيو بيريز سائق رد بول.

لكن لوكلير ارتكب خطأ في اللفة الأخيرة وخرج عن مسار الحلبة ليكتسب أفضلية البقاء أمام بيريز.

وفي البداية أعلن المراقبون أخذ الواقعة بعين الاعتبار قبل أن يقرروا التحقيق فيها.

وبعد لحظات تمت معاقبة لوكلير بخمس ثوان ليفقد المركز الثاني لصالح بيريز وهي النتيجة التي كانت كافية لتتويج فرستابن.

وشهدت الدقائق التالية ارتباكا شديدا في ظل الإعلان عن تتويج فرستابن قبل أن يعود المسؤولون لإبلاغه أن هذا خطأ بسبب عدم اكتمال سوى 50 بالمئة من إجمالي عدد لفات سباق اليابان وهو ما يعني عدم حصول السائقين على النقاط كاملة.

لكن المراقبين أشاروا إلى أن السباق لم يتوقف في نهايته وهو ما يعني أنه يحق للسائقين الحصول على النقاط كاملة ليتوج السائق الهولندي.

وانطلق السباق في موعده الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش قبل أن يتوقف في اللفة الأولى لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة.