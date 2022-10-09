البرلمان العربي يثمن جهود الملك تجاه القضية الفلسطينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 9 أكتوبر 2022 11:07 صباحاً - دوت الخليج :- ثمن البرلمان العربي دور وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، دعمه التام للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مثمناً جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن شمول الأشقاء الفلسطينيين بمشاريع التعاون الإقليمي الاقتصادية، الأمر الذي يعزز صمودهم على الأرض ويخفف التحديات التي تواجههم.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي والنائب الثاني لرئيس البرلمان خليل عطية والوفد الأردني ممثلا بالنائب على الخلايلة والعين إحسان بركات.

وأعرب البرلمان العربي، عن ثقته في أن تكون القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر "قمة استثنائية"، يلتئم في إطارها الشمل العربي، لا سيَّما وأنها تأتي في لحظة فارقة، تحتاج فيها المنطقة إلى تعزيز التضامن العربي، وتنسيق الجهود العربية المشتركة.

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