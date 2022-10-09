اليابان تتأهب للطوارئ عقب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، تعليمات للمسؤولين بالتأهب للطوارئ وبذل قصارى جهدهم لتوفير المعلومات اللازمة بسرعة للشعب وضمان سلامة الطائرات والسفن، عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.





وقالت الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية- حسبما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد يوم من إدانتها لمناورة عسكرية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية لإثارة التوترات الإقليمية.

وقال مسؤولون يابانيون إن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية حوالى الساعة 1:47 صباحًا والساعة 1:53 صباحًا (بالتوقيت المحلى لليابان) سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد قطع مسافة تقدر بنحو 350 كيلومترًا على ارتفاع بلغ أقصاه 100 كيلومتر.

من جهة أخرى، أجرى فوناكوشى تاكيهيرو رئيس مكتب الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية اليابانية محادثات هاتفية منفصلة مع الممثل الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم مع الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية كيم جان، تداعيات إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية، بما فى ذلك إطلاق صاروخى اليوم.

واتفق الثلاثة على أن الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية منذ أواخر الشهر الماضى يشكل تهديدا ملحا للأمن الإقليمى وتحديا خطيرا للمجتمع الدولى، وأكدوا أن الدول الثلاث ستواصل العمل بشكل وثيق معا لتعزيز الردع فى المنطقة وتحقيق نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية بشكل كامل.