العالم اليوم - أعطال في "ستارلينك".. ما تأثيرها على مجريات حرب أوكرانيا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 08:20 صباحاً - أبلغت القوات الأوكرانية عن انقطاع أجهزة الاتصالات بنظام "ستارلينك" الخاصة بها على خط المواجهة مع روسيا، ما أعاق عملياتها في مواجهة القوات الروسية.
ووفق الباحثة في الشؤون السياسية سمر رضوان، فإن النظام الأوكراني تلقى الآلاف من أجهزة "ستارلينك"، من قبل الحكومة الأميركية، وتم تمويلها من قبل المانحين".
وأضافت نائبة رئيس تحرير مركز "رياليست" للدراسات في حديثها لموقع "دوت الخليج": "لا تتوقف قدرات هذه الأقمار على جمع الصور الملتقطة بالتصوير الضوئي، فبعضها يمكنه الرؤية من خلال السحب والظروف الجوية غير الملائمة، وتتبع تحركات القوات الروسية ليلا".
وأوضح أونتيكوف، في تصريح لموقع "دوت الخليج"، أن "أوروبا سوف تعمل في الفترة القادمة على الدفع نحو التهدئة لإيجاد نوع من التوازن وعدم خروج الوضع عن السيطرة".
أهمية "ستارلينك"
- أوائل مارس اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ماسك على توريد دفعات من تلك الأجهزة.
- أعطى ماسك بالفعل دفعة إلى كييف ما ساعد الجيش على التعامل مع انقطاع الإنترنت.
- مع الأسابيع الأولى من اندلاع العملية الروسية أصبحت أوكرانيا مرتبطة بـ50 قمرا اصطناعيا من "ستارلينك".
- عبر هذه الخدمات، يعمل اللواء الآلي الأوكراني 39 بأريحية في التنسيق بين كل الأسلحة والنقاط العملياتية.
- من خلال تلك الخدمة نجح الرئيس الأوكراني في عقد لقاء يومي عبر الفيديو ليتحدث عن المعارك بخلاف حضور العديد من اللقاءات الدولية عبر تقنية "زوم".
- منذ أيام كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن شركات أميركية وأوروبية خاصة تشارك في معالجة بيانات الأقمار الاصطناعية التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.
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