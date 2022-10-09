موسكو: لا نرفض الوساطات لمفاوضة كييف

جدة - نرمين السيد - أكد أليكسى بولشوك رئيس الإدارة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة لدى الخارجية الروسية، أن العديد من البلدان تعرض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، وموسكو لا ترفض المفاوضات مع كييف.





وقال بولشوك: "لقد توسطنا ثمانى سنوات منذ عام 2014 لتسهيل المفاوضات بين كييف ودونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك، وحاليا، تقدم العديد من الدول وساطتها فى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ونحن لا نرفض هذه الوساطات"، مشددا على ضرورة إقناع كييف بالعودة إلى المفاوضات.

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