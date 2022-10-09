العالم اليوم - فيديو من المكسيك.. تسمم عشرات الطلاب في ظروف غامضة

انتم الان تتابعون خبر فيديو من المكسيك.. تسمم عشرات الطلاب في ظروف غامضة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 04:21 صباحاً - أصيب ما لا يقل عن 57 طالبا بالتسمم بمادة غير معلومة، في مدرسة ثانوية بولاية تشياباس جنوبي المكسيك، حسبما قالت السلطات المحلية.

وهذه حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين، مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.

وقال معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي، إن 57 طالبا مراهقا في منطقة بوتشيل الريفية وصلوا إلى مستشفى محلي يعانون أعراض التسمم، الجمعة.

وأضاف المعهد أن أحد الطلاب في حالة "حرجة"، ونقل إلى مستشفى في عاصمة الولاية، بينما حالة الطلاب الآخرين مستقرة.

ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تناولوا طعاما أو ماء ملوثا.

وبعد تقارير متداولة في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض الطلاب للكوكايين، قال مكتب المدعي العام، السبت، إنه أجرى 15 فحصا كانت جميعها سلبية بالنسبة لهذا المخدر.