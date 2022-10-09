مسؤول روسى: خلل أمنى تسبب فى اختراق أوكرانيا لتفجير جسر كيرتش

جدة - نرمين السيد - وكان جسر كيرتش (القرم) الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم قد تعرض لتفجير - فى وقت سابق اليوم - أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أدى الانفجار إلى اشتعال عدة صهاريج وقود فى قطار شحن على الجسر، وانهيار جزئين فى قسمين من طريق السيارات بالجسر، وتعليق حركة السيارات والقطارات.

وأضاف شعيتو فى مداخلة تليفزيونية "حركة القطارات عادت بشكل طبيعى بعد الحادث وتم تفجير الجسر أثناء مرور قطار يحمل مشتقات نفطية مما أدى إلى حدوث حريق كبير بعد الانفجار، هناك فشل أمنى فى منطقة مهمة وفى حالة استثنائية من الحرب الروسية الأوكرانية بما أدى إلى حدوث الانفجار".

ولفت إلى أنه من الواضح أنه لم يتم تفتيش الشاحنة وتم تمريرها مثل كل السيارات التى تستخدم جسر كيرتش دون تفتيش".