وول ستريت جورنال: منظومات هيمارس تحول الدفة لصالح أوكرانيا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى السبت أن هناك المنظومة تحدث ثورة عالمية فى القتال على قلب موازين الصراع بين أوكرانيا وروسيا بشكل كبير؛ مما يضع فى أيدى قوات الخطوط الأمامية الأوكرانية نوعا من القتل الفتاك الذى كان يتطلب حتى وقت قريب تدخل الطائرات أو السفن أو المركبات المتعقبة. كما أن لديها القدرة على نقل ساحات القتال بعيدا عن أوروبا الشرقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محور النظام الجديد للمعركة هو نظام راجمات الصواريخ من طراز هيمارس المتنقلة،التى توفرها الولايات المتحدة ويشغلها جنود أوكرانيون منذ يونيو الماضى ،حيث تم زيادة الأسلحة الخفيفة الوزن والدقيقة التى تشمل طائرات بدون طيار وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات، والتى تستخدم توجيهات نظام تحديد المواقع العالمى (جى بى إس) والإلكترونيات الدقيقة المتقدمة.

وساعدت "هيمارس"، القوات الأوكرانية على دفع القواعد العسكرية الروسية ومستودعات الذخيرة والبنية التحتية بعيدا عن الخطوط الأمامية، وقد ساعدت قواتها هذا الصيف فى وقف التقدم الروسي. ومنذ الشهر الماضي، استعاد الأوكرانيون مساحات شاسعة من الأراضى فى شرق بلادهم وأوقفوا القوات الروسية فى الجنوب. وتعهدت واشنطن مؤخرا بتسليم 18 هيمارس أخرى إلى جانب ال 16 منظومة الحالية.

وأوضحت الصحيفة أنه بدخولها ترسانة كييف، فإن هيمارس تقدم مزيجًا فريدًا من المدى والدقة والحركة التى تتيح لهم القيام بالمهمة التى يتم التعامل معها تقليديا بواسطة عشرات قاذفات تطلق آلاف القذائف.

ومن خلال تقليص قاذفات الصواريخ وضمان الضربات على الأهداف تقريبا، تعمل هيمارس والمعدات الأخرى على قلب الافتراضات التى تعود إلى قرن من الزمان حول كيفية خوض الحروب - وخاصة حول الإمدادات العسكرية. كما أدت دقة هيمارس المحسّنة إلى حد كبير إلى انهيار المسار اللوجستى الهائل الذى تطلبه المشاة الحديثة.

وقال روبرت سكيلز، وهو لواء متقاعد بالجيش الأمريكى كان من أوائل الذين وضعوا تصوروا لهيمارس فى السبعينيات: "هيمارس جزء من ثورة دقيقة تحول الجيوش المجهزة بكثافة إلى شيء خفيف ومتحرك".

وتناولت الصحيفة عددا من المواقف التى حدثت خلال المعارك، مشيرة إلى أن صواريخ هيمارس الأوكرانية، التى يمكنها التحليق لمسافة 80 كيلو متر تقريبا، مئات الأهداف الروسية ، بما فى ذلك مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة ومحطات التزود بالوقود والجسور ، مما أدى إلى اختناق الإمدادات لوحدات الخطوط الأمامية. ومنذ وقف تقدم روسيا فى الربيع عبر منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا، فإنهم يستهدفون الآن القوات الروسية المنسحبة.

ويقدر القادة الأوكرانيون أن الفضل يعود لهيمارس فى 70% من التقدم العسكرى على جبهة خيرسون، حسبما قال قائد الوحدة ، اللفتنانت فالنتين كوفال. وقال إن أربع سيارات فى وحدته قتلت مئات الروس ودمرت نحو 20 بطارية مضادة للطائرات.

وتابعت الصحيفة إن المدفعية الروسية تفتقر - مثل معظم الأنظمة المماثلة منذ الحرب العالمية الأولى - إلى الدقة. لتدمير هدف، تقوم القوات بشكل عام بتسوية كل شيء من حوله. المدفعيون يتتبعون خرائط قذائف المطر فى نمط شبكى يهدف إلى عدم ترك أى تضاريس فى الربع دون أن يمسها. قال محللون إن القوات الروسية فى أوكرانيا تطلق عشرات القذائف لكل فدان لضرب هدف واحد.

ويمكن لمنظومة هيمارس القيام بهذه المهمة بصاروخ واحد يحمل رأسا متفجرا يبلغ وزنه 200 رطل. يحمل كل عربة هيمارس منصة واحدة من ستة صواريخ يمكنه أن تسقط بفعالية أكثر من استخدام 100 ألف رطل من المدفعية التقليدية.

وأوضحت الصحيفة أن المدفعية مرهقة وأنه أثناء عملية عاصفة الصحراء فى العراق عام 1991، كانت تمثل أكثر من 60 % من وزن فرقة أمريكية. ويتطلب نقلها جنودا وشاحنات ووقودا ووقتا، بالإضافة إلى جنود ومركبات إضافية لحماية عمليات الإمداد هذه.

كل هذا الدعم يمتص الموارد ويصنع هدفا مثيرا، كما شهد العالم فى الأيام الأولى لحرب أوكرانيا، عندما تم إيقاف قافلة إمداد روسية بسبب الهجمات الأوكرانية خارج كييف، أصبحت بطة طولها 40 ميلا.

وقال الجنرال سكيلز: "ليست دقة هيمارس فقط هى الشيء الثوري". "إنما أيضا القدرة على تقليل متطلبات الحمولة من حيث الحجم أو أفضل".

وتتكون سلسلة التوريد لوحدات هيمارس من كبسولات صاروخية معبأة فى المصنع مخبأة فى نقاط الالتقاط فى المناطق الريفية القريبة وعادة ما تكون مخبأة بأوراق الشجر. وتودع شاحنة الكبسولات الخضراء المموهة - كل منها أكبر قليلاً من سرير واحد - فى سلسلة من المواقع المحددة، على عكس طريق تسليم الإمدادات.

وتتجه فرق هيمارس إلى أماكن إسقاط الذخيرة، حيث يقوم فريق التحميل المكون من ثلاثة رجال بانتظار إزالة الكبسولات المستهلكة والمبادلات الكاملة فى غضون خمس دقائق، باستخدام رافعة مدمجة فى السيارة.

وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تتطلب أفضل قاذفات الصواريخ الروسية القائمة على الشاحنات حوالى 20 دقيقة لتثبيتها فى موقع الإطلاق و40 دقيقة لإعادة التحميل - وهو وقت حرج عندما يحاول العدو الرد بإطلاق النار. يمكن قيادة هيمارس بشكل أسرع ولديها مقصورة طاقم مدرعة.

ويقول مشغلو هيمارس إن التهديد الأكبر يأتى من طائرات الكاميكازي- الإنتحارية- الروسية -بدون طيار-، المدعومة مؤخرا بأنظمة إيرانية أكثر فعالية، ولكنهم يتحركون دائما ، ومخميون بأنظمة مضادة للطائرات.