ميليشيات الحوثى تقصف القرى السكنية بالمدفعية الثقيلة في مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، أن مليشيا الحوثيين قصفت من مواقع تمركزها فى جبال نقيل ملعاء، بالمدفعية الثقيلة القرى السكنية شمالى مديرية حريب. كما استهدف القصف عددًا من القرى فى عزلة مرشة، وتسبب بأضرار مادية كبيرة فى ممتلكات ومنازل المواطنين. يأتى ذلك عقب رفض المليشيات تجديد الهدنة الأممية، وبدء هجمات على مواقع الجيش فى عدد من الجبهات.

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