العالم اليوم - هجمات صاروخية على قوات أميركية في سوريا.. ولا إصابات

انتم الان تتابعون خبر هجمات صاروخية على قوات أميركية في سوريا.. ولا إصابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 03:22 صباحاً - أعلن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، فجر الأحد، أن القوات الأميركية المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرقي سوريا تعرضت لهجمات بالصواريخ من عيار 107 مليمترا.

وأضاف الكولونيل جو بوتشينو أن "صاروخا واحدا فقط أصاب مجمع القيادة، فيما سقطت الصواريخ الأخرى على مقربة منه"، مشيرا إلى أن الهجمات لم تسفر عن إصابات بشرية.

ولم يكشف بوتشينو مصدر الاعتداء، مكتفيا بالقول إن "سنتكوم" تحقق في الحادث.