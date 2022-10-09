العالم اليوم - وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروحه بعد هجوم القدس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 02:20 صباحاً - توفي جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم وقع مساء السبت في القدس الشرقية، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "توفي جندي إسرائيلي خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط"، من دون أن يحدد هوية الجندي.

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