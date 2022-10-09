الدفاع اليابانية: صاروخا كوريا الشمالية حلّقا 350 كم

جدة - نرمين السيد - ووفقا له، سقط كلا الصاروخين خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فى بحر اليابان. وفيما يتعلق بمسألة نوع الصواريخ الباليستية ،

وأشار إينو إلى أن الحكومة اليابانية تعترف بأنها يمكن أن تكون صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، لكنه أوضح أن نوع الصواريخ بدقة ما زال قيد التحديد.

وقال نائب الوزير "عبرنا عن احتجاجنا بقوة للجانب الكورى الشمالى عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة فى بكين"، مؤكدا أن إطلاق بيونغ يانغ الصاروخى كان انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الحالية.

منذ بداية العام، أجرت كوريا الديمقراطية 27 عملية إطلاق صواريخ، من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات.