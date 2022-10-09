الكويت تؤكد أهمية اعتماد القانون الدولى فى قرارات مجلس حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، السفير ناصر الهين، إن الكويت أكدت أهمية اعتماد المواقف المبنية على القانون الدولى والأسس القويمة والاتزان فى قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.





ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم السبت، فإن الهين قال - بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الــ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن وفد دولة الكويت تابع عن كثب وشارك بفعالية فى المداولات التى جرت على مدى الأسابيع الأربع الماضية وكانت له مساهمات فعالة فى أعمال المجموعات السياسية والإقليمية التى تنتمى إليها دولة الكويت.

وأضاف أن الوفد قام بالتعاون مع وفود دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى لإعداد بيانات حيال مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة كما أنه شارك بصفته الوطنية بإلقاء مجموعة من البيانات التى تحظى بالاهتمام البالغ فى دولة الكويت ومنها حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن بالإضافة إلى القضايا التى قدمها المقررون الخاصون للمجلس.

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان اتخذ مجموعة من القرارات المهمة ومنها تمديد ولايات المقررين المعنيين بحقوق كبار السن والحق فى التنمية والمياه الصالحة للشرب لما فى ذلك من تعزيز لحقوق الإنسان كافة ويدعم أسسها.

وأكد أهمية عمل البرنامج العالمى للتثقيف فى مجال حقوق الإنسان وسلامة الصحفيين وحماية نظام دولى ديمقراطى ومنصف وسيادة القانون والمساءلة ودعم حقوق الإنسان للشباب.

وأشاد السفير الكويتى بموافقة المجلس على تعزيز بناء قدرات الحكومات لإدماج حقوق الإنسان فى جميع أعمالها ما سوف يعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بين المجتمعات حيث يصبو العالم إلى التوافق والوئام والحد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وصولا إلى مجتمعات آمنة.

وأشار إلى أن هذه الدورة شهدت مناقشات بشأن 42 مشروع قرار وطغت أجواء ساخنة خلال المناقشات المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية حول العالم، مؤكدا السياسة المتزنة التى تنتهجها دولة الكويت فى دعم سبل السلام والحلول السلمية كمدخل وحيد لحل النزاعات كافة فى شتى مناطق العالم.