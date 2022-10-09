العالم اليوم - باريس سان جرمان يتعادل.. والطرد رقم 28 لراموس

انتم الان تتابعون خبر باريس سان جرمان يتعادل.. والطرد رقم 28 لراموس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - لعب باريس سان جرمان بـ10 لاعبين لأكثر من شوط ليتعادل من دون أهداف مع مضيفه ستاد رانس، السبت، ويمدد سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الفرنسي.

وتلقى المدافع المخضرم سيرجيو راموس بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول، لكن حامل اللقب، الذي غاب عنه ليونيل ميسي للإصابة، نجح في الخروج بشباك نظيفة.

ويملك باريس سان جرمان 26 نقطة من 10 مباريات، متقدما بـ3 نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي سقط 1-2 أمام ضيفه أجاكسيو في وقت سابق من السبت، بينما لدى رانس 8 نقاط في المركز 14.

ولعب رانس بشجاعة وأنقذ حارسه يفان ضيوف أخطر فرصة لباريس سان جرمان من كيليان مبابي في الدقيقة 33.

وحصل راموس على إنذار بسبب جداله مع الحكم الذي عاد لإشهار بطاقة حمراء مباشرة للمدافع الإسباني.

ويحمل الطرد الرقم 28 في مسيرة راموس، الممتدة مع إشبيلية وريال مدريد الإسبانيين، والفريق الباريسي.

وأشرك كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جرمان لاعبه البرازيلي نيمار بدلا من لاعب الوسط كارلوس سولير بحثا عن الفوز، لكن الفريق الضيف افتقر للإبداع واكتفى بالتعادل.