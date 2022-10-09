العالم اليوم - ريال مدريد ينتزع فوزا صعبا من ملعب خيتافي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - أحرز المدافع إيدر ميليتاو هدفا بضربة رأس مبكرة ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على خيتافي صاحب الأرض ويستعيد صدارة الدوري الإسباني، السبت.

وبات رصيد ريال مدريد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يستضيف سلتا فيغو، الأحد. وهز ميليتاو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الثالثة بعدما أفلت من رقابة أكثر من لاعب وارتقى عاليا لمقابلة ركلة ركنية نفذها زميله المخضرم لوكا مودريتش. وخسر خيتافي آخر مباراتين ويحتل المركز 16 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

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