لبنان: رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس للبلاد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة، يوم الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، خلفاً للعماد ميشال عون.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى عقد جلسة يوم الخميس في 13 من تشرين الأول/أكتوبر 2022، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".

وكان مصدر برلماني لبناني قد أكّد أن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، سيدعو إلى عقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية بين 13 و18 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن بري يريد من خلال دعوته هذه استكمال المسار الدستوري.

ويشترط عقد الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، في مهلة الشهرين التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي، وفق المادة 73 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على الآتي: "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس (النيابي) بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدْع لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".

وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للعماد ميشال عون، الذي تنتهي ولايته الدستورية، في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وعقد مجلس النواب اللبناني أولى جلساته المخصصة لانتخاب الرئيس بحضور نيابي كبير، بلغ 122 نائباً من أصل 128، ما ضمن النصاب الدستوري المطلوب لانعقاد الجلسة.

أما في الجلسات التالية، فيكفي انعقاد الجلسة بنصاب الثلثين، واختيار الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً، أي 65 نائباً.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها.

وكالات