قراصنة يخترقون موقع التلفزيون الإيراني.. ويبثون صورًا لـ”قتيلات” أثناء كلمة خامنئي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - تمكنت مجموعة من قراصنة الإنترنت من اختراق موقع التلفزيون الرسمي الإيراني ونشر صور قالوا إنها لضحايا الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب ما تم تداوله فقد تمت قرصنة القناة الإيرانية الأولى من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم "عدالة علي".

وأظهر مقطع فيديو صورة لأربع فتيات، يُقال إنهن قُتلن برصاص الأمن، في صدارة الموقع، بالتزامن مع نشر كلمة للمرشد الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئي.

وتعيش إيران على وقع تظاهرات مناهضة للحكومة في أنحاء متفرقة من إيران تتواصل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد مقتل امرأة شابة منتصف شهر سبتمبر الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في 17 سبتمبر الماضي بعد دفن مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، وهي امرأة كردية توفيت في حجز شرطة الأخلاق الإيرانية، حيث تم اعتقالها بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللباس الصارمة للنساء.

وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران وقوبلت بحملة قمعية من السلطات، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل العشرات واعتقال المئات على يد النظام.