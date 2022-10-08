رئيس فلسطين يهنئ الأمتين العربية والاسلامية بالمولد النبوى

جدة - نرمين السيد - وأعرب أبو مازن، عن أطيب التهانى وأصدق المشاعر المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أمانى الشعب الفلسطينى بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأمتين العربية والاسلامية وقد تعززت وحدتهما، وتحققت تطلعات وأمانى الشعوب فى التطور والرقى.

ودعا سيادته، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء الشعب الفلسطينى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.