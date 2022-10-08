مؤتمر الحوار الوطنى فى تشاد يبقى محمد إدريس ديبى رئيسا انتقاليا لعامين

جدة - نرمين السيد - سمى مؤتمر "الحوار الوطنى الشامل والسيادى" فى تشاد، اليوم السبت، محمد إدريس ديبى اتنو رسميا، رئيسا لمرحلة "انتقالية" تستمر عامين؛ تمهيدا لإجراء انتخابات، بعد 18 شهرا من تسلمه الحكم على رأس مجلس عسكرى.





وبحسب ما ذكرته قناة (فرانس 24)، فقد صادق المؤتمر أيضا، على إمكان ترشح ديبى للانتخابات الرئاسية مع انتهاء المرحلة الانتقالية.

وعبّر رئيس الدولة عن اعتزازه أمام المجتمعين فى المؤتمر الذين سمحوا بالخروج من سيناريو الرعب، واعدًا بمرحلة انتقالية جديدة مخصصة للالتزام بالمهلة المحددة من أجل العودة إلى النظام الدستورى.

وكان المتحدث باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله قد أعلن - يوم الأحد الماضى - تمديد المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات سنتين على الأكثر؛ ما يسمح بإبقاء رئيس المجلس العسكرى الحاكم محمد إدريس ديبى، على رأس الدولة ويتيح له الترشح للرئاسة بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة "ستكون هناك مناقشات الاثنين وننتظر نهاية الحوار الوطنى الشامل لإعلان موقف الحكومة، لكن ليس الآن لتجنب إثارة جدل من أجل لا شيء".

وبدأ "الحوار الوطنى الشامل والسيادى" فى 20 أغسطس بعد 16 شهرا على إعلان الجيش الجنرال محمد إدريس ديبى البالغ من العمر 37 عامًا رئيسًا عقب وفاة والده إدريس ديبى الذى قتل فى طريقه إلى الجبهة للتصدى للمتمردين فى 21 أبريل 2021.