سبوتنيك: تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرجى أكسيونوف، أصدر قرارًا اليوم السبت، بتمديد حالة الطوارئ المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، حتى 23 أكتوبر الجارى.





ونقلت الوكالة الروسية عن أكسيونوف "إنه سيتم تفعيل نظام المستوى (الأصفر) للخطر الإرهابى فى مناطق أرميانسك، وجانكوى، وكراسنوبيريكوبسك، وجهانكويسكى، وكراسنوبيريكوبسكى، من 8 أكتوبر، حتى 23 أكتوبر الجارى، وذلك بهدف توفير الأمن للمواطنين ومكافحة الإرهاب فى جمهورية القرم".

وأشار أكسيونوف إلى أن القرار يشمل مرافق وزارات النقل، والإسكان، والصحة، والوقود والطاقة، والصناعة، ولجنة إدارة المياه واستصلاح الأراضى، موضحًا أن جميع التدابير اللازمة؛ لضمان سلامة المقيمين والضيوف فى جمهورية القرم تتخذها السلطات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون بكامل قوتها.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت -فى وقت سابق اليوم- أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران فى عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر، فى وقت ألمح مستشار الرئيس الأوكرانى، ميخايلو بودولياك إلى وقوف كييف وراء تفجير جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه بسبب تغريدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قال بودولياك فيها: "جسر القرم هو البداية، يجب تدمير كل شيء غير قانونى، ويجب إعادة كل شيء مسروق إلى أوكرانيا، ويجب حرمان روسيا من كل ما تحتله".