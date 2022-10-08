العالم اليوم - القدس.. هجوم على حاجز وإصابة 3 جنود إسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر القدس.. هجوم على حاجز وإصابة 3 جنود إسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أكتوبر 2022 10:21 مساءً - أسفرت عملية إطلاق نار صوب حاجز مخيم شعفاط بمدينة القدس، عن إصابات لعناصر الجيش الإسرائيلي.

وأكدت مصادر أن إطلاق نار وقع على حاجز شعفاط العسكري، مساء السبت، مما أدى لإصابة جندي وجندية إسرائيلية بجروح خطيرة، وجندي ثالث بإصابة طفيفة.

وقالت مصادر إسرائيلية: " انسحاب منفذ عملية إطلاق النار صوب حاجز مخيم شعفاط بالقدس والتي أسفرت عن إصابة اثنين من الجنود الإسرائيليين"، قبل أن تعلن المصادر عن إصابة وصفت بالطفيفة، لجندي ثالث، بشظايا رصاص.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية استدعاء القوات الخاصة، وطائرات مسيرة، للبحث عن السيارة التي نفذت عملية إطلاق النار نحو الجنود الإسرائيليين في شعفاط بالقدس.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وقامت بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة.

وقالت المصادر إن المجموع ثلاث إصابات، واحدة حرجة لمجندة، والأخرى خطيرة، والثالثة طفيفة.