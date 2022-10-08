جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت مرسوما فوض بموجبه جهاز الأمن الفيدرالى الروسى تشديد إجراءات حماية جسر القرم وخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز، التى تربط شبه جزيرة القرم بإقليم كراسنودار.





يُشار إلى أن جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تعرض لتفجير فى وقت سابق من صباح اليوم ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما أدى الانفجار إلى اشتعال عدة صهاريج وقود فى قطار شحن على الجسر، وانهيار جزئين فى قسمين من طريق السيارات بالجسر، وتعليق حركة السيارات والقطارات. وقال بوتين فى مرسومه:" أفوض جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بتنظيم وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية النقل عبر مضيق كيرتش"جسر القرم"، وخطوط الكهرباء بين روسيا وشبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز الرئيسى بين إقليم كراسنودار والقرم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يفوض الأمن الفيدرالى بتشديد حماية جسر القرم وخطوط الكهرباء والغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.